Traditionsbevidste toner

Foto: Norma Hopson

Mandag d. 17. september kl. 20 er der blues i særklasse i Kulturhuset Pilegården, når den amerikanske bluesmand Mike Zito giver sin eneste danske koncert på sin igangværende turné. Og allerede dagen efter er der koncert med amerikanske The Brandos

Af Dorthe Brandborg

Der står ”Blues” tatoveret henover håndfladen på den hånd, der slår slideguitarens strenge an og Mike Zito besidder da også en særlig autenticitet på bluesscenen. Han voksede op i fattige St. Louis, og i dag rejser han verden tynd med sin musik.

I teksterne ser han både indad og udad mod verden med en social indignation og opråb, men også med en verdenstræthed, der emmer af BB King. Lige så heftig en energi han kan mønstre, når musikken bliver elektrificeret af et skud rock’n’roll – lige så traditionsbevidst, langsom og ægte kan han servere sin blues.

Nogle husker ham især fra bandet Royal Southern Brotherhood, men også som solist har han været produktiv med 13 albums og tilhørende bluespriser i bagagen. Seneste album First Class Life er netop udkommet. Entrébilletten koster 140 kr.

The Brandos

Spoler man tiden tilbage til 1987 og tænder for MTV, så er der gode chancer for at falde over The Brandos og ikke mindst den evige fanfavorit “Gettysburg“ fra debutalbummet “Honor Among Thieves“, som også Rolling Stone Magazine roste. Siden er der løbet ni albums på med klassisk rock’n’roll og er man fan, så kan man helt sikkert glæde sig til at opleve dem her i Brønshøj.

Det hårdtarbejdende amerikanske rockband har en dyb respekt for de gamle musiktraditioner og blander gerne traditionel amerikansk, irsk og latinamerikansk musik ind i numrene. Billetter koster 160 kr.

Begge koncerter er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.