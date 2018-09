Union op på andenpladsen

Unions Jonas Møller (i rødt) går til den mod Fremad Valbys Kelvin Raphael Padi. Unionspilleren sørgede også for den målgivende aflevering. Foto: Christian Ove Carlsson.

Union måtte nøjes med uafgjort mod Fremad Valby, men rykkede alligevel frem i tabellen

Af Jan Løfberg

Fremad Valby ville ikke ret meget, og Union kunne på kampdagen ikke ret meget. Samlet set var det vel helt i orden, at Fremad Valby kunne forlade Genforeningspladsen med det ene point efter 1-1. På positivsiden for Union må noteres, at klubben med det ene point rykkede op på andenpladsen i Danmarksserien pulje 2.

Efter et kvarters spil udnyttede gæsternes Kenneth Beyer, at Unions forsvarsspillere sov. 1-0 til Fremad Valby. Denne føring holdt meget længe. Alt for længe syntes de ca. 150 Union-tilhængere. Der var ca. kun ti minutter tilbage, da Jonas Møller splittede Fremads ellers så solide defensiv med en dyb aflevering, som hurtige Ingolf Troensegaard løb op og bankede i nettet til en fortjent udligning.

Generelt var der meget få chancer i kampen. Unions fodrappe angribere fik ikke lavet deres berømte temposkift, og fra forsvaret og midtbanen noteredes mange fejlafleveringer i det fremadrettede spil. Men når det er sagt, så ser ud til, at Union er ved at bide sig fast blandt de bedre hold i Danmarksserien.

Efter seks kampe fører B1908 med 15 point, Union (bedre målscore) og TFC Odsherred har 11 point, og Roskilde KFUM 10.

På lørdag kl. 13 skal Union til Ledøje-Smørum. Det kan godt blive en vanskelig kamp. LSF er kommet sig efter en dårlig start og slog i weekenden som de første B1908 – og endda med 4-1, og i kampen forinden vandt LSF 3-0 over Fremad Valby.