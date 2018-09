Union satte FA 2000 på plads

Unions spillere havde masser at fejre i Frederiksberg. Her fejres en af de fem scoringer. Foto: Christian Ove Carlsson.

Storsejr til Union i Danmarksserien, hvor klubben nu er med i toppen

Af Jan Løfberg

Det har ikke været den direkte linje, som Boldklubben Union har fulgt i debutsæsonen i Danmarksserien. Men boldklubben fra Genforeningspladsen er alligevel kommet bedre fra start end både frygtet og håbet.

I lørdags var der i hvert fald ingen tvivl om, hvem der var bedst i Frederiksberg Idrætspark. En bane, som Union har spillet mange kampe på i Københavnsserien, og hvor man mange gange er blevet snydt i sidste ende.

Men mod de gamle rivaler fra Københavnsserien, FA 2000, var der i weekenden der faktisk kun et hold på banen – altså bortset fra, at FA 2000 havde et skud på stolpen allerede i 1. minut. Var det endt med scoring, så var det måske blevet en helt anden kamp. Måske.

Nu vandt Union i stedet med 5-0. Før pausen scorede Sam Shepherd to gange (1-0 og 3-0), mens Thomas Pedersen scorede et flot mål på frispark. Efter pausen satte sidste sæsons målkonger Paulo Fernando og Mike Poulsen og også deres aftryk på listen over målscorere.

Næste opgave for Union er på lørdag, hvor Fremad Valby kommer på besøg på Genforeningspladsen. Kampen starter kl. 13.