Valg til menighedsrådet

Bellahøj Kirke med lammet som karakteriserer Jesus som den, der soner menneskets synder, og som ofres for menneskets skyld. Foto: Åse Thuehøj

Bellahøj Kirke skal vælge nyt menighedsråd tirsdag den 18. september. Der skal bl.a. vælges 11 medlemmer

Af Erik Fisker

Normalt er valgperioden for menighedsråd fire år, men i Bellahøj Kirke har menighedsrådet besluttet, at sætte perioden ned til to år, blandt andet af hensyn til at de valgte medlemmer ikke skal føle sig bundet af en relativ lang valgperiode.

Som medlem af menighedsrådet er man med til at bestemme, hvad der skal ske i Bellahøj Kirke. Overordnet set har menighedsrådet til opgave at styrke kirkens liv og udvikling, og til det formål har rådet et budget på 5,6 mio. kr. om året samt et personale på 7-8 fastansatte.

– Man skal bo i Bellahøj-Utterslev sogn eller have løst sognebånd til en af præsterne for at kunne stille op til menighedsrådet. Forskellen man kan gøre, vil være meget afhængig hvilke kompetencer man har og hvad man har lyst til at arbejde med i rådet, siger rådets formand Lis Lynge.

Arbejder i team

– Det nuværende råd har valgt at arbejde i teams, og denne organisering vil vi gerne videreføre. Det betyder at vi har et antal grupper som arbejder med konkrete opgaver, eksempelvis ’Børn i kirken’, ’Fællesskab i kirken’ og ’Indretning af kirkerummet’. Vi har også et forretningsudvalg som laver dagsorden til menighedsrådsmøderne samt behandler de løbende sager omkring indkøb, regnskab og budget, fortæller Lis Lynge.

De enkelte teams er sammensat med en blanding af præster, menighedsrådsmedlemmer og andre frivillige i sognet.

– Vi afholder 1 menighedsrådsmøde om måneden, og der afsættes 2 timer til møde, og vi spiser gerne i tilslutning til mødet, før eller efter, afhængig af mødetidspunktet. Man er velkommen den 18. september, kl. 19 til informations- og opstillingsmøde, hvor vi også forventer at valghandlingen finder sted. Der serveres stegt (valg)flæsk fra kl. 17.30, slutter Lis Lynge.

Yderligere oplysninger på hjemmesiden www.bellahoejkirke.dk