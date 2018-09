Vind billetter til filmen om Whitney Houston

I samarbejde med Angel Films udlodder avisen 2x2 billetter til filmen, der får premiere i alle landets biografer den 6. september

Af Dorthe Brandborg

Den fænomenale sangerinde Whitney Houston er den kvindelige musiker, der har slået flest rekorder i musikhistorien nogensinde. På verdensplan solgte hun over 200 millioner albummer og hendes status som verdensstjerne blev kun cementeret yderligere af, at hun spillede med i adskillige blockbusterfilm. Den umådeligt omfattende karriere fik dog en brat ende, da Houston blev fundet død i et badekar i en alder af kun 48 år.

I Whitney fortæller den Oscar-vindende instruktør Kevin Macdonald historien om stortalentets op- og nedture, og undersøger hvordan og hvorfor det dog kunne ende så galt. Det er lykkes ham at få interviews med den nærmeste familie, venner og kollegaer og resultatet er et ekstremt dragende og bevægende portræt af en af vor tids største sangerinder.

For at deltage i konkurrencen skal du svare på følgende

Hvor gammel var Whitney Houston, da hun døde?

a. 45 år

b. 48 år

c. 51 år

Svaret skal sendes med mærket ”Whitney Houston” til kon@bha.dk senest fredag den 7. september kl. 9. Vinderne bliver offentliggjort i avisen den 11. september.