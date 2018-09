Lokal folketingskandidat for Nye Borgerlige i København

Grunden til at Helle Rosenvig stiller op for Nye Borgerlige er, at hun i mange år mener at have set udviklingen i bydelen gå den forkerte vej.

Af Dorthe Brandborg

-Jeg stiller op for at bevare vores velfærd, tryghed, frihed og ligestilling og ikke mindst for at sikre en fremtid for os selv og vore børn, fortæller Helle Rosenvig har boet i 2700 siden 1992 og fortsætter:

”De problemer vi havde for 10-20 år siden i Tingbjerg kan vi se brede sig og det skyldes alene at politikerne har svigtet deres ansvar. I stedet for at løse problemerne har de vendt ryggen til og lade problemerne blive værre. Ingen er tjent med det hverken os danskere eller de udlændinge der bor her som bidrager til vores samfund. Vi har været plaget af bandekrige, salg af stoffer, ballade og det har selvfølgelig betydet at utrygheden har bredt sig”.

Nye Borgerlige vil have vendt kurven og derfor har de 3 ufravigelige krav til den kommende regering for at tælle deres stemmer med:

– asyl stop

– kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom

– retten til offentlige tilskud og forsørgelse skal knyttes til statsborgerskabet