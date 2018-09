2 kampe for 1 kamps pris

Efter to nederlag i træk smagte Brønshøj-spillerne igen sejrens sødme, da det blev til en 3-1 sejr ude mod Vanløse. Den præstation skal der følges op på, når det gælder Skovshoved på lørdag. Og betaler du i indgangen for at komme ind til Skovshoved-kampen, så giver Brønshøj Boldklub en gratis billet til hjemmekampen mod Marienlyst onsdag den 3. oktober.

Af Christian Haslund