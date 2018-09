Åbent i Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev har sit arkiv på 1. sal i Kulturhuset Pilegården og holder åbent hver torsdag, kl. 18 til 20, hvor alle er velkomne.

Af Erik Fisker

Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev har sit arkiv på 1. sal i Kulturhuset Pilegården og holder åbent hver torsdag, kl. 18 til 20, hvor alle er velkommen. Her kan man normalt møde enten Bo Öhrström eller Helge Baun Sørensen fra selskabet, der byder velkommen til en hyggelig snak og en kop kaffe – og gerne modtager gamle billeder og andre ting, der er værd at gemme til eftertiden.

Arkivet rummer en stor billedsamling og en imponerende samling af lokalaviser tilbage til 1922. En guldgrube til spændende opdagelser og fordybelse, der kan række ud over nutidens fornøjelser og fortrædeligheder.