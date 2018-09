Ældredag torsdag den 4. oktober

Smagsprøver er altid populære på Ældredagen. Her fra Ældredagen sidste år, der blev afholdt i Pilegården. Foto: Kaj Bonne

Fokus på et godt og aktivt ældreliv

Af Erik Fisker

Dagen bliver kun større og større, for hvert år der går, med flere og flere spændende og interessante stande at besøge. Mange kommer igen år efter år for at mødes med venner og bekendte, og flere både gamle og nye kommer for at orientere sig om, hvad der er af muligheder og tilbud for voksne (seniorer) på det frivillige, det private og det kommunale område.

Der bliver mulighed for at møde repræsentanter for en meget lang række institutioner og foreninger m.m.

Formålet med Ældredagen er at ældre i lokalområdet får mulighed for at møde frivillige. Private og kommunale organisationer, der har fokus på et godt og aktivt ældreliv, samt at ældre bliver inspireret til nye aktiviteter, der kan medvirke til flere gode leveår.

Dagen er arrangeret af Lokalområdekontoret, Ældre Sagen, Husum Vænge Centret samt de to lokaludvalg i bydelene.

Hvert år er der både underholdende og lærerige indslag. I år er der mulighed for at opleve et foredrag ved musiker og hjerneforsker Peter Vuust med temaet ”Musik på hjernen”.

Udover mange smagsprøver er der også mulighed for at køb kaffe, sodavand og noget at spise i Kulturstationens café Oasen.