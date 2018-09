Bydelen kan se frem til, at der stadigvæk vil blive masser af gode oplevelser for ganen på Brønshøjvej 14, når Brønshøj Bistro åbner i november måned. Foto: Privat

Af Dorthe Brandborg

I sidste måned gik det lokale spisested Blå Congo konkurs. Nu har ejer af Coffeesound, Martin Grønbech overtaget lokalerne og i løbet af november åbner han Brønshøj Bistro.

-Vi vil gerne bygge videre på ideen om at være et lokalt spisested med god håndlavet autentisk hverdagsmad, fortæller Martin Grønbech, der sammen med sin kone Louise Grønbech og Bo Damgaard Asmussen kommer til at drive Brønshøj Bistro.