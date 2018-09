Der blev gået til stålet både blandt de øvede og de uøvede medlemmer. Foto: Kim Høg Madsen

Brønshøj Boldklubs erhvervsnetværk – Erhvervsklubben ”Hvepsene” – afholdt sit årlige traditionelle golfarrangement på Marbækbanen i Skovlunde. Det blev et både sjovt og sportsligt udfordrende arrangement på en smuk solrig efterårsdag i dejlige grønne omgivelser

Af Dorthe Brandborg

I år var det filialdirektør Martin Flodgaard fra Danske Bank i Brønshøj, som var sponsor for arrangementet – derfor fik turneringen selvfølgelig navnet ”Danske Bank Open”.

Erhvervsklubbens bestyrelsesmedlem Ib Steffensen fra Golfrelations (som arrangerer store golfturneringer i ind-/og udland) kunne ikke være nogen bedre til at styre de 28 ”golfere”. Der var både erfarne golfspillere og helt uøvede, men alle måtte bruge mange kræfter på at få den irriterende lille golfbold i hul med så få slag som muligt.

Bjarne Rasmussen fra firmaet Romas erfarede, at golf også kan være et farligt spil. Han var kommet helt ud i periferien tæt på hegnet – og da han svingede golfkøllen ramte metalkøllen hegnet, som viste sig at være et elektrisk hegn. Chokeret gennemførte Bjarne de sidste huller – men forklarede at hans ringe resultat skyldes fortsatte kraftige rystelser i hånden.

Erhvervsklubbens formand Kim Høg Madsen fortæller: ”Efter de sportslige indsatser blev der serveret lidt godt at spise, præmieoverrækkelse til samtlige hold – og ikke mindst networking og hyggeligt samvær”.