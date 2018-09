Journalist og forfatter Tommy Heisz har på baggrund af en lang række kilder fra læger, præster, sygeplejersker og frivilliges beretninger beskrevet den dødbringende epidemi i bogen ”Den spanske syge”

Af Dorthe Brandborg

Tirsdag d. 18.09. kl. 19.00 på Brønshøj Bibliotek kan man høre en dramadokumentarisk beretning om Den spanske syge, en pandemi, der skabte sygdom og død i hele verden lige efter 1.verdenskrig.

Det er nu 100 år siden den spanske syge kom til Danmark, en sygdom som ramte mennesker i alle egne af verden.

Det er grusomme fortællinger om sygdom og død, tab og heltemod i en periode, hvor kriser og elendighed overalt var dagens orden.

Journalisten Tommy Heisz kommer helt ind til sygesengen hos store og små i by og på land i Danmark, og beskriver en epoke med krig og dårlige sociale vilkår.

Influenzaen havde ikke noget at gøre med Spanien, men fordi der ikke var krigscensur i Spanien var det her, man første gang beskrev sygdommen.

I Tyskland, Frankrig og USA kunne man ikke risikere, at omtalen af influenzaen, der lagde tusindvis af soldater i sengen eller i graven, kunne have en negativ indflydelse på moralen. Derfor navnet, Den Spanske Syge. Hvor sygdommen egentlig opstod er uafklaret.

Historierne fortælles af patienter (der overlevede), læger, sygeplejersker, frivillige, journalister m.fl., og de giver et meget interessant indtryk af, hvad der egentlig foregik.

Der tages entre og der serveres en forfriskning i pausen.