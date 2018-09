Far og datter er utrolig glade for at kunne gøre en forskel for andre mennesker. Foto: Privat

De sidste par år har René Ravnsbæk Bode og hans datter Selma på 13 år, været ude og samle ind til Røde Kors indsamlingen den første søndag i oktober. Sidste år fik de indsamlet 3.092,50 kr. hvilket var et af de højeste beløb i Brønshøj

Af Dorthe Brandborg

For René og Selma er det vigtigt, at Røde Kors er tilstede, der hvor det brænder på. Det er en af grundende til, at de vælger at samle ind til Røde Kors:

”Røde Kors gør virkelig en forskel. De et tilstede, der hvor der er brug for hjælp her og nu. Derfor vælger vi at samle ind for dem” fortæller René.

Derudover synes duoen, at det er en sjov oplevelse at stemme dørklokker.

-Det er sjovt at komme rundt. Folk er generelt positive og vi får mange skulderklap. Folk siger for eksempel tak til os, fordi vi gør det. Det er også sjovt at se området på en anden måde, fortæller René.

”Vi vil enormt gerne gøre noget”

For René og Selma betyder det meget, at de kan være med til at gøre en forskel.

-Vi vil enormt gerne gøre noget. Vi er så velstillede og det kræver så lidt af os. Så jeg synes næsten ikke, at vi kan gøre andet end at gøre det. Det er da også en tilfredsstillelse, at føle at man bidrager til noget vigtigt. Det kan godt være, at det lyder lidt højtravende, men den største gave er nogle gange at give – og der skal jo så lidt til, siger René.

En god familieaktivitet

René og Selma synes, at indsamlingen er en god familieaktivitet. Det giver også anledning til at tale lidt om, at der findes mennesker, der ikke har så meget.

-Vi har snakket om vigtigheden i at sætte sig ud over sig selv og gøre noget for andre. Det er det med at lære, at man godt kan give, uden at man selv skal have, siger de to superindsamlere Selma og René.

FAKTA

Røde Kors samler ind i hele landet søndag den 7. oktober fra kl. 11-14.

Sidste år blev der på landsplan samlet 18,4 mio. kr. ind, mens resultatet i Brønshøj blev 106.797 kr.

Du kan også dukke op i Kulturhuset Pilegården (Brønshøjvej 17) fra kl. 10 den 7. oktober og få en rute.