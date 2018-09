Det sker i kirken uge 39

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Lanternegudstjeneste med start i Tingbjerg Kirke

Temaet er ”Lad lyset fylde” i en fælles lanterneaften torsdag den 27. september. Man mødes i Tingbjerg Kirke kl. 18, hvor man vælger en lanterne og får en sandwich. Kl. 18.30 samles man i kirkerummet til sang og ord om lys, og bagefter går man i samlet flok med tændte lanterner til Husumvold Kirke, hvor man mødes af musik i kirkerummet og samles til en fejring af lyset.

Der sluttes af med varm kakao og kage og siges farvel ved 20-tiden. Det er præsterne Mette Basbøll fra Tingbjerg Kirke og Lise Mortensen fra Husumvold Kirke, der står for aftenen med organister og frivillige fra begge kirker.

Gudstjeneste med kendte salmer

Teksten til ældregudstjenesten på fredag den 28. september, kl. 13.30 i Bellahøj Kirke er den med vintræet og grenene. – Jesus er vintræet, vi er grenene. Det er en gennemgående tanke i kristendommen, at når vi bliver døbt, så bliver vi en del af noget større, så henter vi kræfter og kærlighed fra Gud og lader det virke gennem os ud til vore omgivelser, siger Johanne Haastrup, som står for gudstjenesten, og lover, at man ikke behøver at rejse sig eller knæle, og at hun vil gøre sig umage for at finde kendte salmer.

Historien bag de danske sange og salmer

Nu falmer skoven, synges i Grundtvigs salme fra 1844. Da Grundtvig skrev teksten, brugte han en tysk folkemelodi fra 1640, men sidenhen skrev Johan Henrik Nebelong en ny melodi til den populære efterårssalme. På torsdag kl. 19 kan man være med til at afprøve Nebelongs melodi, når Erling Elmark Rasmussen spiller til ”Nu falmer skoven” ved sangaftenen i Bellahøj Kirke. I løbet af aftenen, nydes en kop kaffe med kage.

Plads i menighedsrådet

På orienterings- og opstillingsmødet i Bellahøj Kirke den 18. september blev der dannet begyndelsen til en

liste til det kommende menighedsrådsvalg. 9 kandidater blev præsenteret og stemt ind på listen. Der er endnu plads til 2 ordinære medlemmer samt behov for 3 – 4 suppleanter. Der er derfor mulighed for fortsat at melde sig til det kommende menighedsråd. Det gør man ved at kontakte Lis Lynge på tlf. 61303497 eller sognepræst Peter Møller Jensen på tlf. 31617350 snarest muligt og allersenest tirsdag den 2. oktober.

Syng med Brønshøj Kirkes Pigekor

Onsdag den 26. september kl. 18-19 er der igen mulighed for at synge sammen i Brønshøj Kirke. Kirken inviterer til endnu en ”etape” i et maraton, hvor den nye samling ”100-salmer” danner grundlag for dette fællessangsarrangement, og hvor der hver gang synges 10 salmer. Vil man gerne blot lytte, når Brønshøj Kirkes Pigekor synger, er man også meget velkommen. Kirkens to organister spiller for og sognepræst Iben Palle Hansen medvirker med et par kommentarer til de nye tekster.

Gud & Gaffel

Husum Kirke inviterer til gudstjeneste torsdag den 27. september, kl. 17 for børn og familier, for unge, enlige og gamle – på børnenes præmisser med fortælling, leg, bevægelse og sang. Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Børnene kan lege, og de voksne kan få en snak. Ved sognepræst Bettina Birk Jensen.

Klaver og orgel i Husum Kirke

Søndag den 30. september, kl. 16 er der koncert med Duet Suite i Husum Kirke. Organist Karin Schmidt Andersen og pianist Frank Jarlsfelt spiller duet i den usædvanlige kombination klaver og orgel. Musikken er lige så usædvanlig, såvel seriøs som underholdende, og er komponeret af bl.a. Karg-Elert og Franz Liszt. Fri entré.

Tur med Onsdagsklubben

Onsdagscaféen i Husum Kirke tager på løvfaldstur onsdag den 3. oktober, kl. 11-15 til Ballerup Museum i den idylliske landsby Pederstrup. Museet er en del af et levende landsbymiljø med gadekær og dyr, der græsser på markerne. Det koster 75 kr. at deltage. Der serveres et par lette stykker smørrebrød. Drikkevarer er for egen regning. Tilmelding og betaling kan ske i forbindelse med kirkens gudstjenester.

”Opera-light” i Husumvold Kirke

Søndag den 30. september, kl. 16 er ”Puccinis kvinder” temaet, når Husumvold Kirke inviterer til en ”opera-light” koncert med Solveig Hjerrild og Berit Johansen Tange. Stor musik, store følelser og stor stemme med fløjl og stål. Sådan kan otte Puccinikvinder beskrives. Krydret med orkestermellemspil fra nogle af operaerne fremført af pianist Berit Johansen Tange og små historier om kvindefigurerne får man en mulighed for at opleve en af det 20. århundredes største operakomponisters heltinder bl.a. nogle af de mest berømte arier i operahistorien fra Tosca, La Bohème og Turandot. Fri entré.

Gudstjenester uge 39

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Fredag 28/9, kl. 13.30:

Gudstjeneste for ældre

v/ Johanne Haastrup

Lørdag 29/9, kl. 17:

Lørdagshøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 30/9, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 27/9, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 30/9, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 2/10, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 27/9, kl. 18:

Lanternegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 27/9, kl. 18:

Lanterneaften

v/ Lise Mortensen

Søndag 30/9, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 30/9, kl. 10.30:

Høstgudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 30/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 30/9, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 30/9, kl. 10:

Højmesse