Det sorte budget

I stedet for dialog valgte overborgmesteren at stille et ultimativt krav. Med pistolen for panden fik Enhedslisten og Alternativet besked på hvis de ikke var villige til at bygge på Amager Fælled (AF), måtte de forlade forhandlingsbordet.

Af Ali Hansen, Ærtevej 17, borgerrepræsentant (Enh.)

I stedet for dialog valgte overborgmesteren at stille et ultimativt krav. Med pistolen for panden fik Enhedslisten og Alternativet besked på hvis de ikke var villige til at bygge på Amager Fælled (AF), måtte de forlade forhandlingsbordet.

For at få lov til at bygge på AF og indskrænke vores adgang til naturen, måtte Frank Jensen nikke ja til flere parkeringspladser og afgiftslettelser til erhvervslivet. Ligeledes har budgetparterne udskudt formindskelsen af luftforureningen fra krydstogtskibene. I stedet har de valgt at begunstige en konsulentvirksomhed til at fyre en million af på en unødvendig undersøgelse.

Mens overborgmesteren har betalt en høj pris til højrefløjen for at få sit asociale og sorte budget igennem, må SF og De Radikales skuffede vælgere lede længe i budgettet for at finde de to partiers påståede grønne aftryk.

Investeringer i tre parker (Pioparken, Kulbaneparken og Grønningen) kan på ingen måde neutralisere effekten af flere parkeringspladser og naturødelæggelsen på AF.

De to såkaldte grønne partier havde ellers under valgkampen givet håndslag på ikke at bygge på AF. Hvis SF og De Radikale havde stået sammen med Enhedslisten og Alternativet, kunne vi have gennemtrumfet et rødt budget med respekt for det grønne. Naturen og menneskene er budgettets store tabere.

Budgettet er ikke alene sort, men også asocialt. For at finansiere parkeringspladser, måtte man tage penge fra de mindst bemidlede ved at afskaffe flere sociale tiltag. Konkret for vores bydel vil det betyde, at Tingbjerg og Husum må vinke farvel til midler til forbedring af det boligsociale miljø.

Det er kun politisk aktive københavnere, der kan formindske skaderne af sådan et sort og asocialt budget.