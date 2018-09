Drop-in dåb tiltrak især mænd

Sognepræst Iben Palle Hansen kunne også give en hånd med ved familiefotograferingen efter dåben. Foto: Peter Høvring

Døren til Brønshøj Kirke stod åben forrige lørdag, da kirken for første gang inviterede til drop in-dåb

Af Erik Fisker

10 familier tog mod tilbuddet og kom i løbet af eftermiddagen forbi sammen med en far, en ægtemand, en datter eller et andet familiemedlem, som gerne ville døbes. Desuden benyttede et ældre ægtepar lejligheden til at blive genindmeldt i folkekirken, og det blev de på stedet.

Drop in-dåb er et nyt fænomen i folkekirken. Folk kan komme ind fra gaden uden at have en aftale, og blive døbt efter en kort samtale med en præst. Hensigten er at fjerne så mange barrierer som muligt for mennesker, der har et ønske om at blive døbt, men måske ikke lige kan overskue hvordan. I de kirker, hvor formen indtil nu har været afprøvet, har der været pæn interesse.

Vil gentage tilbuddet

En af Brønshøj kirkes præster, Iben Palle Hansen, havde selv oplevet drop-in-dåben i en kirke på Vesterbro og havde fået et overbevisende indtryk af det:

– Jeg tænkte på forhånd, at det var lidt for poppet at gøre det på den måde, fortæller hun, men det var meget stærkt og rørende at være til stede og se, hvad der foregik, og jeg blev virkelig overbevist om, at det er et meningsfuldt tilbud.

I Brønshøj Kirke bød præsterne og en gruppe frivillige velkommen til et kirkerum, der var præget af en på én gang uformel og højtidelig stemning. Alle kirkens tre præster var klar til at tage en samtale med den person, der tænkte på at lade sig døbe, og derefter samles med familien om døbefonten.

Diskret musik fra orgel og cello lagde et roligt lydtæppe, og hvis folk ikke selv havde to vidner med, var kirkens frivillige klar til at træde til, og i mellemtiden klarede kirkens kordegne det formelle omkring dåbsattesten, så man kunne få den med hjem.

Denne lørdag var det langt overvejende mænd, især unge mænd, der tog mod tilbuddet, samt familier med halvstore børn under konfirmationsalderen.

– Vi er meget glade for, at formen åbenbart kommer mennesker i møde på en måde, de kan bruge, siger præstekollegaerne Peter Nejsum og Mia Lund Rao.

– Vores fornemmelse var, at de fleste næppe ville have fået gjort noget ved det under andre omstændigheder. Vi synes selv, at det blev meget smukt, smidigt og enkelt, men stadig personligt og stemningsfuldt. Derfor er vi bestemt indstillet på at gentage tilbuddet ved lejlighed, siger præsterne.