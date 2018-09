Dyrt rødt kort

- Nej, det mener du ikke! Skuffelsen står i ansigtet på Kevin Bechmann Timm, der fik rødt kort. Foto: Christian Ove Carlsson.

Det blev kostbart, at Brønshøj måtte spille hele 2. halvleg med blot 10 mand

Af Jan Løfberg

Over 1.000 tilskuere var på plads i Tingbjerg Idrætspark til ”mosederbyet” mellem Brønshøj Boldklub og AB Gladsaxe. Stemningen var god, og kampen meget underholdende med mange chancer. Men Hvepsenes fans havde gerne set, at Brønshøj havde snuppet sejren. Nu endte det i stedet med et nederlag på 1-2.

Brønshøj var bedst før pausen, hvor Oliver Lassen bragte holdet på 1-0 efter 20 minutters spil på en ripost.

– Lige inden pausen fik Brønshøj bolden i mål. Men det blev korrekt annulleret, da Kevin Bechmann Timm havde brugt hånden for at få bolden det sidste stykke ind over stregen. I fodbold må man ikke spille håndbold, og dommeren hev et gult kort op af lommen. Da det var Kevins andet gule kort blev det vekslet til et rødt, skriver Christian Haslund Brønshøj Boldklub i sit kampreferat.

I løbet af de første 15 minutter af 2. halvleg lykkedes det ABerne at score to gange ved hhv. Nichlas Rohde og Rasmus Tangvig, og den føring smed akademikerne ikke fra sig.

I overtiden var Simon Richter tæt på at udligne, da han fik hovedet på et hjørnespark, men han måtte se bolden gå forbi mål. Og efter seks minutters overtid fløjtede dommeren af.

Et ærgerligt nederlag, hvor det røde kort fik afgørende betydning. Samtidig var det første hjemmebanenederlag i 2018, men Hvepsene skal nok vende stærkt tilbage. Næste uge gælder det en kort udebane til Vanløse Idrætspark, hvor den første divisionskamp mod Vanløse siden sæsonen 2009/10 finder sted lørdag den 22. september kl. 13. Det er et klassisk opgør som bør kunne trække mange tilskuere til.

