Et helt særligt hus

Et vue fra øverste etage i det unikke hus. Foto: ef

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus indvies mandag den 1. oktober fra kl. 15 til 21. Et nyt vartegn for Tingbjerg

Af Erik Fisker

Efter flere års forsinkelse er Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus nu parat til at åbne dørene. Den utraditionelle bygning ligger på Skolesiden i Tingbjerg og er bygget sammen med Tingbjerg Skole. Forsinkelsen skyldes primært at konstruktionen har været mere besværlig end forventet samt at der har været problemer med brandbeklædningen.

Der er ikke alene tale et helt specielt arkitektonisk hus. Både inde og ude er det et spændende hus med utallige muligheder for aktiviteter og oplevelser. Også ejerskabet til huset er noget særligt, idet det ejes og er blevet finansieret af boligselskaberne fsb og SAB med tilskud fra Landsbyggefonden samt Københavns Kommune. En konstruktion der ikke er set tidligere og som giver boligselskaberne en særlig brugsret til mødelokaler m.m.

Skal give området et løft

Huset er på fire etager, og i stueetagen er der en større sal og et caféområde. Første sal indeholder børe- og ungdomsbibliotek samt skolebiblioteket for Tingbjerg Skole og mødelokaler, mens anden sal rummer værkstedsfaciliteter og mødelokaler og tredje sal bibliotek for voksne. På etagerne er der også indrettet studiepladser med it-udstyr.

– Vores vision er at bidrage til at give vores område et kulturelt og socialt løft og være med til at skabe nye og bedre rammer for børnene på Tingbjerg Skole, siger Said Hussein, der er formand for kulturhusets bestyrelse. – Vi vil være et åbnet hus, og jeg håber, at huset også kan tiltrække besøgende og brugere fra både resten af bydelen samt fra det øvrige København. Vi vil vise et spændende hus med aktiviteter i et dejligt grønt område, tilføjer Said Hussein.

Har ventet og ventet

Said Hussein bor selv i Tingbjerg og er udpeget til bestyrelsen af organisationsbestyrelsen i boligselskabet SAB, og har boet i Utterslev Huse siden 2009. Han kom som 7-årig til Danmark fra Somalia og er i dag en af de mange frivillige, der aktivt tager del i Tingbjergs liv og udvikling. Udover posten som bestyrelsesformand i kulturhuset er han medlem af organisationsbestyrelsen i SAB samt medlem af skolebestyrelsen på Tingbjerg Skole.

– Vi har ventet og ventet på at kunne åbne Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus, og jeg glæder mig meget over, at huset nu endeligt er færdigt. Jeg håber at se rigtig mange til vores festlige åbning med blandt andet musik, taler og besøg af to aktuelle forfattere – samt noget lækkert til ganen, slutter Said Hussein.