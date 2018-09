Et hospital med overskud

Og her er det menneskeligt overskud jeg taler om - for mage til professionel holdning til arbejdet skal man nok lede længe efter.Og det gælder alle lige fra portører, fysioterapeuter, sosu ass. sygeplejesker og til læger.

Af Olaf Norup, Brønshøj Kirkevej 3

Jeg var for nylig indlagt på Bispebjerg Hospitals intensive afdeling og efterfølgende på medicinsk Lungeafsnit.

Bortset fra det barske forløb med en konstateret Legionærsyge, så føltes det alligevel som om alle var sat til at formilde forløbet. Det skete gennem en sød, venlig og optimistisk dialog. Fantastisk at disse sygeplejesker kan overkomme alt det de gør – for de er helt klart for få.

Jo, jeg er tæt på at være enig i at vi har måske verdens bedste sundhedssystem. Men det er ikke skabt af politikere, men af en masse dedikerede superfaglige personer for hvem andres ve og vel er mere vigtig end deres eget.

Maden er ligeledes et kapitel for sig. Man får dagligt et par muligheder at vælge imellem til alle 3 måltider og alt var lækkert og veltillavet. Og så blev det tilmed serveret med et smil.

På udskrivningsdagen kom de faste vagter og gav hånd til farvel med bemærkningen” Og så vil vi ikke se dig igen”. Det kunne selvfølgelig misforstås, men da jeg ikke på noget tidspunkt havde været utilbens, så betød det bare, at jeg skulle holde mig på den raske side af linien.

Så kære personale på den intensive og den medicinske lungeafdeling: ” Tak for 2 ugers daglig pleje og behandling.