Fællesskabet i Husum prioriteres i budget

Af Laura Rosenvinge, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet

Jeg er superglad for, at det er lykkedes os at få EnergiCenter Voldparken med i det netop underskrevne budget på Københavns Rådhus.

Stedet er en stor gevinst for både Brønshøj, Husum og Tingbjerg, for det fungerer som bindeled mellem de tre områder, og derfor bidrager det positivt til bydelens identitet og selvforståelse.

EnergiCenter Voldparken drives af lokale borgere, og det er et trygt og åbent samlingssted for sociale og kulturelle aktiviteter. For eksempel huser steder både en børnehave, en byhave, et økologisk folkekøkken og en kaffebar, og så er det samtidig et forsamlingssted for borgerne i Brønshøj og Husum.

EnergiCenter Voldparken råder desuden over en række bevægelses- og boldsale, krea-lokaler, mødelokaler og udendørsområder. Senest i 2017 åbnede den nye ECV-Hallen. Hallen anvendes blandt andet til håndbold, badminton mm. og har plads til 300 tilskuere.

Visionen for ECV er fortsat at skabe et mødested i Brønshøj/Husum, som samler sundhed, idræt, natur og kultur i bygningerne fra den tidligere Voldparkens Skole