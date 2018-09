Fik hjælp med cyklen

Onsdag i sidste uge blev der holdt håndværkerdag på Voldparkens Torv

Af Erik Fisker

Onsdag i sidste uge blev der holdt håndværkerdag på Voldparkens Torv, hvor omkring 40 elever og deres faglærere fra TEC Technical Education Copenhagen, Hvidovreafdeling var mødt frem for at tilbyde gratis hjælp til fx sin cykel, knallert eller bil eller hjælp til at bygge havemøbler eller plantekasser af træpaller. Dagen var arrangeret i samarbejde med Den boligsociale Helhedsplan ”Husum for Alle”.

– Det blev en rigtig god dag med en god stemning, og der mødte ca. 60 borgere frem, som gerne ville have hjælp. Det er vigtigt for de unge på teknisk skole, at de kommer ud og møder andre og skaber interesse for de tekniske håndværkeruddannelser, fortæller Mohammed fra ”Husum for Alle”.

Han tilføjer, at det forventes, at dagen gentages til foråret, inden de unge skal vælge ungdomsuddannelse efter 9./10. klasse.