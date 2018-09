Finanslovsforslag truer lokale Natteravnes eksistens

Foto: Pressefoto

I sit finanslovsforslag planlægger regeringen at fjerne en bevilling til Fonden for Socialt Ansvar, som driver tryghedsskabende projekter som Natteravnene og Bydelsmødrene. Laura Rosenvinge (S) kalder beslutningen for ”kortsigtet”

Af Dorthe Brandborg

Som Natteravn har Laura Rosenvinge (S) selv været med på en del ture i udsatte områder af bydelen som Tinbjerg og den nordlige del af Husum. Det er hendes egne erfaringer fra de mange ture, som får hende til at kritisere regeringens planlagte besparelser.

– Det er tydeligt, at de frivillige Natteravne og deres gule jakker skaber tryghed i vores bydel. De har et stærkt lokalt kendskab til bydelen, de kender områdets børn og unge godt, og de står klar med vejledning og gode råd, hvis nogle er på vej ud i noget rod, fortæller hun.

Igennem de seneste år har Fonden for Socialt Ansvar modtaget fire mio. kr. på finansloven via den såkaldte satspulje. Nu udløber deres bevilling, og det sætter fondens flagskibsprojekter såsom Natteravnene under pres. Indtil nu har hverken regeringen eller Dansk Folkeparti meldt ud, at de vil redde fonden og dets projekter.

– Besparelsen er kortsigtet og kan hurtigt koste flere mio. kr. på den lange bane, når en forebyggende og tryghedsskabende indsats som Natteravnene måske lægges i graven. Det er et angreb på trygheden i København, at Natteravnene måske skal lukkes, lyder det fra Laura Rosenvinge.

Senere på måneden er det otte år siden, at de frivillige i Natteravnene i Husum/Tingbjerg begyndte at gå rundt i de udsatte områder af bydelen. Det har de gjort to gange om ugen lige siden, og indsatsen har ved tidligere jubilæumsfejringer fået stor ros fra både politikere og politimyndigheder i området.

– De frivillige natteravne kan noget, som de sociale myndigheder og politiet ikke kan. Med deres hjertevarme, nærvær og letgenkendelige jakker lyser de op i gadebilledet og er med til at skabe gode fællesskaber og mere tryghed i udsatte områder.