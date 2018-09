Lørdag d. 22. september 11.00-12.30 viser Brønshøj Bibliotek en ny animationsfilm

Af Dorthe Brandborg

Lørdag d. 22. september 11.00-12.30 viser Brønshøj Bibliotek en ny animationsfilm baseret på den norske børnebogsklassiker ”Klatremus og de andre dyr i Hakkebakkeskoven” af Thorbjørn Egner, der også er kendt for ”Karius og Baktus” og ”Folk og røvere i Kardemomme by”.

Hakkebakkeskovens problemer kan koges ned til et enkelt: Mikkel Ræv! Mikkel er nemlig sulten og jager mus. Det får Morten Skovmus til at forfatte en lov om, at dyrene i skoven skal være venner og ikke spise hinanden. Alle dyrene stemmer for, omend Mikkel skal overtales.

Vi slutter af med rævekage og skovbærsaft

For børn fra 4 år og deres voksne. Gratis. Kom bare – tilmelding ikke nødvendig.