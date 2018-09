Husum klar til topkamp

Vandt 1-0 over Politiet og skal nu møde NB Bornholm i en rigtig topkamp

Af Jan Løfberg

Topholdet i Københavnsserien hedder Husum Boldklub. I lørdags vandt Husum med 1-0 over Politiet, hvor sejren mere skyldtes god fight end decideret godt spil. Men det er jo det, som kendetegner tophold – man vinder også de kampe, hvor spillet ikke kører.

Det Josef Moussa, der scorede kampens enlige mål. I slutningen af kampen kunne Husum have øget, men straffesparket blev brændt.

– På forhånd havde vi ikke regnet med, at vi som oprykker skulle føre rækken, men der er en rigtig god stemning i og omkring holdet og klubben, siger formanden Johnny Erik Nielsen.

På lørdag spiller Husum topkamp mod NB Bornholm, der førte rækken inden weekendens kampe, men bornholmerne måtte efter et nederlag på 0-1 mod KFUM overlade duksepladsen til Husum. I øvrigt er Husum sikker på stor opbakning, da han bus fyldt med Bulldogs-fans tager med til klippeøen.

0-0 til Fix

I serie 1 gik der svingdør i den for Boldklubbens Fix’ hold mod Vigerslev Boldklub. Tre gule kort gav tre ti minutters udvisninger, og til sidst fik Fix også et rødt kort. At Fix så alligevel klarede 0-0 mod Vigerslev må betragtes som et tilfredsstillende resultat.

Fix er placeret midt i rækken og holder turneringsfri i weekenden. Næste opgave er søndag den 30. september kl. 11.45 mod Sunred Beach i Ryparken.

Boldklubben Stefan tabte i serie 2 med 1-2 til FK6K. Indtil videre har Stefan blot fået fire point i fem kampe. Stefan spiller på fredag kl. 17.30 hjemme mod Nørrebro United.