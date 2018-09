Ide- og iværksætter- workshop i Brønshøj

Der er masser af mennesker i Brønshøj, der går rundt med hovedet fuldt af ideer - ideer om at skabe noget, enten alene eller sammen med andre.

Af Dorthe Brandborg

Der er masser af mennesker i Brønshøj, der går rundt med hovedet fuldt af ideer – ideer om at skabe noget, enten alene eller sammen med andre.

Men hvis ideerne kun er inde i hovedet eller hjemme på skrivebordet, er der måske brug for at give dem en hjælpende hånd. Torsdag den 11. oktober kl. 19-22 har du chancen for at få få redskaber til at føre din ide ud i livet og mødes med andre idemagere, når Dorthe Kargo fra Kargoteket afholder ide- og iværksætterworkshop hos Designbykalleshop. Tilmelding nødvendig.

Hvis I vil vide mere om arrangementet på forhånd, eller hvis I har lyst til at dukke op på aftenen for at se, hvad der sker her i lokalmiljøet, så er I meget velkomne til at kontakte: Dorthe Kargo/Kargoteket, dkargo@jubii.dk eller 28120664.