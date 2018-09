I forbindelse med den til tider hidsige debat om byggeri på Amager Fælled har der fra forvaltningen været peget på andre mulige byggegrunde i København, blandt andet Bellahøjmarken, der er fredet.

Af Erik Fisker

Byggegrundene skulle skaffes for at bidrage til finansiering af udbygningen af Metroen. Nu har et flertal på Rådhuset så indgået aftale om, at der kan bygges 2.000 boliger på Amager Fælled og 550 boliger på andre grunde. Hermed skulle Bellahøjmarken – indtil videre – være sikret.