Knud stoppede Husum

Topkampen i Københavnsserien blev aflyst på grund af stormen

Af Jan Løfberg

”Stormen Knud” var skyld i, at kampen mellem Københavnsseriens hidtil førende mandskab, Husum Boldklub, og NB Bornholm blev aflyst. Allerede fredag fik de mange Husum-supporters, som skulle til Nexø med bus, at vide, at lørdagskampen var blevet udsat på grund af vejret. I stedet for turen til Bornholm var der mange Bulldog-supporters, der i stedet tog i Vanløse Idrætspark for at se Vanløse-Brønshøj.

Den aflyste kamp ændrer dog ikke ved, at Husum stadig er godt med efter syv runder. FB er nyt tophold med 15 point, Husum har 14 (for seks kampe), og derefter følger seks hold med 12 point: Tårnby FF, KFUM, Skjold, HB, NB Bornholm (seks kampe) og Føroyar.

Husums næste kamp spilles fredag den 28. september kl. 18.30 i Husumparken mod Boldklubben Skjold.

Weekenden var spillefri for Boldklubben Fix i serie 1. Næste kamp på søndag kl. 11.45 mod Sunred Beach i Ryparken.

I fredags scorede Nikolaj Holm og Mark Herløv for Boldklubben Stefan, men det var ikke nok mod Nørrebro United, der vandt serie 2-kampen med 5-2.

Onsdag den 26. september kl. 19.15 skal Stefan til Frederiksberg Idrætspark for at møde VLI.