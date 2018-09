Koncert med hits

Belmont-koret giver koncert i Bellahøj Kirke. Foto: presse

Af Erik Fisker

Mens Tim Rice studerede til advokat i 1962, drømte han om at blive popstjerne. Han skrev sange, lavede et band og distribuerede sit arbejde til adskillige pladeselskaber. Men det var ikke som sanger, men som sangskriver, at han sammen med Andrew Lloyd Webber fik succes. Og hvordan kunne det være, at netop de to fik så stor en succes. Tim forklarede, at de arbejdede sammen uden at adlyde nogen regler, da de ikke skrev til West End eller Broadway. Han mente, at det der virkede – var, at de var originale.

Man får nu muligheden for at høre Tim Rices populære I Don’t Know How to Love Him og Don´t cry for me Argentina, når Belmont-koret, lørdag den 29. september, kl. 20 giver koncert i Bellahøj Kirke. Aftenen starter med gudstjeneste kl. 17 og efterfølgende middag. Der er fri entré til koncerten.