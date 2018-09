Lokalt coverband giver koncert

Straight On her ved Rock Am See ved Berlin. Nu optræder de i Brønshøj for første gang i Kulturhuset Pilegårdens café torsdag den 4. oktober kl. 20. Foto: Pressefoto.

Er du vild med navne som Neil Young, The Who, The Kinks, Stones, Beatles og Joplin? Så kom i Kulturhuset Pilegården den 4. oktober kl. 20.00

Af Dorthe Brandborg