”Mad til alle” fylder 3 år

Tingbjerg Kirke fejrer 3 år fødselsdag for ”Mad til Alle” torsdag den 20. september kl. 11-13

Af Erik Fisker

Kom og vær med til at gøre dagen ekstra festlig!

”Mad til Alle” er et tilbud for alle i Tingbjerg og Husumvold om et gratis, sundt og lækkert måltid mad i hyggeligt selskab med andre. Maden er tilberedt af en gruppe engagerede frivillige. De fleste af råvarerne leveres hver uge af Fødevarebanken og på den måde er kirken med til at minimere madspild.

Mad til Alle har siden sin opstart i 2015 været meget populært. Der serveres både vegetarisk mad og retter med kød, samt masser af skønne salater.

Da kirken er en diakonikirke, har den et særligt fokus på at hjælpe udsatte mennesker. Men Tilbuddet hedder Mad til Alle, da kirkens netop ønsker, at der skal være plads til Alle uanset kulturel, økonomisk eller religiøs baggrund.

Kig forbi.