Mentaltræner reddede Brønshøj

Mentaltræner Kim Boye (tv.) var med til at få Brønshøj-spillerne til at præstere, så nedrykning blev undgået. Foto: Privat.

Kan en mentaltræner hjælpe? Hvepsene fik i hvert fald vendt den negative spiral, da Kim Boye blev tilknyttet

Af Kenneth Hansen

Af Kenneth Hansen

I slutningen af april balancerede traditionsklubben Brønshøj på randen af en mindre fiasko. I sæsonen forud for Hvepsenes 100 års jubilæum var klubben i overhængende fare for at rykke ud af divisionsfodbolden for første gang i 73 år, og en trup der lovede af mere, havde svært ved at optræde som en enhed og levere de forventede resultater.

Katastrofen og det forsømte forår blev dog afværget da Brønshøj hentede 18 ud af 24 mulige i sæsonens sidste kampe og sluttede over stregen i nedrykningsspillet i 2. division. Udfaldet kunne dog meget vel være et helt andet.

Efter flere møder med den resterende del af ledelsen, direktionen og trænerteamet tog administrerende direktør Dennis Kjeldsen i midten af forårssæsonen dog en beslutning. Klubben havde brug for hjælp. Udefra.

Valget faldt på 49-årige Kim Boye. Den nuværende mentalcoach havde selv slået sine folder i dansk elitefodbold i slutningen af 80erne og starten af 90erne, inden flere knæskader fik ham til at sadle om og fokusere på arbejdet med den mentale genoprejsning af udsatte unge.

Drengedrømmen brast

Kim Boye oplevede selv en hård og barsk opvækst med en mor som prostitueret og en søskendeflok med hang til både alkohol og stoffer. Ét af få lyspunkter i den ellers mørke hverdag var fodbolden, og op gennem ynglingeårene tiltrak han sig opmærksomhed for sine præstationer i AB-trøjen og kom sidenhen på kontrakt i Brøndby, hvor cheftræneren på daværende tidspunkt var selveste Morten Olsen.

Karrieren nåede dog aldrig for alvor at tage fart før en voldsom tackling smadrede hans ene knæ i starten af 1990. Tilbage stod en håbefuld ung knægt med en brast drøm i et miljø, der på daværende tidspunkt ikke var i stand til at samle folk som Kim Boye op og genforme et menneske med en ny identitet.

Den kendsgerning ønskede Kim Boye at ændre på. Pædagoguddannelsen, med speciale indenfor den følelsesmæssige intelligens, blev første skridt på vejen mod en målsætning om at andre kasserede spillere – som ham selv – ikke skulle stå på egne ben i en i forvejen svær tid.

– Mit arbejde med de udsatte unge banede vejen for et comeback til fodboldens elitære miljø. Jeg fik to knægte ind under huden, som senere endte på kontrakt ude i Brøndby.

Ud af offerrollen

Mentaltræneren tror i stærk kontrast til dette, at bløde og anerkendende værdier er med til at løfte præstationerne hos det enkelte individ.

– Når folk bliver rost og anerkendt, så fungerer det bare. Jeg har ikke ret meget til overs for mennesker, der sidder fast i offerrollen og ikke formår at komme videre, siger Kim Boye.

Selv formåede Kim Boye at træde ud af offerrollen, selvom det var svært at give afkald på en identitet, der havde præget ham i størstedelen af sit liv. Syv operationer skulle der til, før han var klar til at sige stop.

– Folk møder mine metoder med en vis form for skepsis, da det ofte er svært at måle på og noget ukonkret for dem. Det er noget følelses-

pis, mener de rent ud sagt, fortæller Kim Boye, og fortsætter: – Til dem plejer jeg at sige: ”heal the boy and a man will appear”. Altså, fodboldverdenen er fyldt med så meget testosteron og maskulinitet, at det er til at brække sig over.

Redningsmand

Kim Boye blev hidkaldt som manden med de rette værktøjer til at låse Brønshøjs sande potentiale op. Mentaltræneren var første gang til stede på stadion til hjemmekampen mod Odder d. 5. maj – en kamp der endte uden mål, 0-0.

I de kommende uger og måneder havde Kim Boye sin faste gang på anlægget i Tingbjerg og efter få iagttagelser ved holdets træningspas foretog han sine første indgreb.

Få, håndgribelige værdier under mottoet ”vilje, fight og væske” skulle bankes ind under huden på de gul- og sortklædte Brønshøj-spillere. Samtidig fik fire udvalgte spillere, heriblandt anfører Jamil Fearrington, til opgave at fokusere på to holdkammerater hver, som via anerkendelse og ros skulle vokse i deres præstationer på banen i løbet af forårets kampe.

– I ledergruppen blev vi instrueret i hvordan man putter mere positiv energi ind i hele holdet. Den energi gav et kæmpe boost og hurtigt gik vi fra svingende resultater til et vinderhold, siger anfører Jamil Fearrington, og tilføjer.

– Trænerstaben havde lagt fundamentet forinden, men Kim kom ind og gav os værktøjerne til at skubbe det hele i den rigtige retning, siger han.

Få hjernen med

I bogen ”Den Mentale Kriger” skriver Kim Boye, at 80 procent af succesen ligger i menneskets hjerne. Heri beskriver han hvordan han efter et kæmpe nederlag hev sig selv op ved hårrødderne og vendte den negative spiral til noget positivt.

– Kim kom ind i billedet da det var tydeligt at se, at vores spillere og trænerstab var hårdt ramt mentalt. Vi lå aktuelt til at rykke ud af divisionerne og det hæmmede vores præstationer enormt, forklarer Dennis Kjeldsen.

Efter 5-1 sejren over Greve trak de to parter en streg i sandet. Missionen var lykkedes. Arbejdet var færdigt.

Kim Boye havde lukket munden på kritikerne i sin vennekreds der fortalte ham, at denne opgave var for stor en mundfuld – selv for ham.

Fra sit kontor i Ballerup sidder den mentale kriger tilbage med et skævt smil. En ny sejr for manden, der efter eget udsagn kunne få succes med langt størstedelen af de nuværende hold i Superligaen, hvis blot han fik chancen.

Ikke fordi kontoret er fyldt med diverse trænerdiplomer eller fordi han kan udmanøvrere de andre trænere på taktiktavlen, men fordi fodbold ikke kun spilles med fødderne…

(forkortet af redaktionen)

Du kan læse hele artiklen her