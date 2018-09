Møde om Husumforbindelsen

Husumforbindelsen skal gøre det mere trygt og sikkert at cykle og gå i Husum – og binde Husum sammen

Af Erik Fisker

Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg til præsentationsmøde om Husumforbindelsen. Mødet afholdes på Husum Skole, søndag den 30. september, kl 14.

Københavns Kommune er i gang med at planlægge Husumforbindelsen, en cykel-og gangsti som skal forbinde Ruten i Tingbjerg med Husum Skole og Husumparken. Husumforbindelsen skal forbedre forholdene for cyklister og gående på den 2 km lange strækning, hvor der efter planen vil blive etableret cykelstier, udvidet fortove flere steder og anlagt nye krydsningsheller. Samtidig vil der blive plantet flere træer og forbedret belysningen for at skabe tryghed.

Endvidere er det hensigten, at binde de to dele af Husum, nord og syd for Frederikssundsvej, sammen.

Helt tilbage til vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2015 blev der noget overraskende afsat 25 mio. kr. til at etablere forbindelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen og deres rådgivere har nu udarbejdet et projektforslag til forbindelsen, og forslaget kommer i offentlig høring fra den 28. september til 9. november og kan findes på Københavns Kommunes høringsportal ’Bliv hørt’, hvor man også kan indgive et høringssvar.

Man kan også sende sine kommentarer til Lokaludvalget, der behandler forslaget i løbet af efteråret.

FAKTA

Anlægget af Husumforbindelsen forventes at starte i 2019.