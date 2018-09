Nørre Gymnasium fylder 200 år

Brønshøjs lokale gymnasium, Nørre G, fylder 200 år. Det fejrer gymnasiet med en reception for alle tidligere elever d. 28. september fra kl. 16.00 til 19.00

Af Dorthe Brandborg

Gymnasiet startede i 1818 som en pigeskole i Gartnergade på Nørrebro: deraf navnet Nørre Gymnasium. I slutningen af 1950’erne kom der drenge ind på skolen, og i 1971 blev skolen etableret som et alment gymnasium og flyttede her ud til Brønshøj.

Skolen har udviklet sig meget. I dag er den et af landets største gymnasier med mere end 1.100 elever. Den udbyder mange forskellige studieretninger og den har et stærkt fagligt miljø. Mange af Nørre Gymnasiums elever har i de senere år vundet store konkurrencer inden for meget forskellige områder som matematik, lingvistik, retorik, biologi og film.

Nørre Gymnasium er også blevet kendt for deres store kor, som sidste år optrådte i Berlin, for deres store showband og for mange andre forskelligartede kreative aktiviteter.