Problemer på Brønshøj Skole

Foto: EF

Nybyggeri og renovering har skabt urimelige forhold for lærerne

Af Erik Fisker

Flere medier har omtalt lærernes nuværende arbejdsforhold på Brønshøj Skole som stærkt utilfredsstillende. Det handler om, at der stadig er problemer med både det nye byggeri i den gamle skolegård og renoveringen af den gamle skolebygning fra 1924.

– Der er stadig udfordringer med både vores nybyggeri og renoveringen. Det hele skulle have stået parat efter sommerferien i år, men det var ikke tilfældet. Samtidig var de opsatte midlertidige pavilloner taget ned, da de skulle bruges andre steder, og dette har haft store konsekvenser for lærerne, der ikke har haft de nødvendige personalerum og lokaler til blandt andet møder og forberedelse, fortæller skoleleder Mikkel Wiene, der tilføjer, at forholdene på skolen for eleverne stort set har været i orden.

Det er ikke første gang, der er problemer med byggeriet på Brønshøj Skole. I en stor del af 2017 var byggeriet reelt gået i stå, primært på grund af uenighed omkring en række projektmæssige og kontraktlige forhold mellem entreprenøren og Byggeri København. I efteråret 2017 blev en ny entreprenør så sat på opgaven – dog uden at den nye tidsplan kunne overholdes.

– Der er nu blevet tilknyttet en projektleder, der skal bidrage til at vi får rimelige forhold for lærerne på Brønshøj Skole, og jeg forventer, at vi efter efterårsferien har fået tingene på plads, siger Mikkel Wiene.

Skole- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen var på besøg på skolen både i forrige uge og i fredags.

– Brønshøj Skole bliver en fantastisk skole, når renoveringen er færdig, og det er utrolig ærgerligt, at vi står i den situation, at skolen ikke er blevet klar til skolestart, som det var planen og forventningen. Nu sætter vi alt ind på at komme i mål hurtigst muligt. Og jeg har en klar forventning om, at skolen meget snart er klar, siger borgmesteren.

– Medarbejderne leverer en fantastisk indsats og sørger for, at eleverne får undervisning af høj kvalitet, selv om deres forhold langt fra er optimale lige nu. Jeg har en god dialog med både ledelse og medarbejdere om, hvordan vi bedst kan hjælpe dem, så de kan have en fornuftig hverdag, indtil renoveringen af skolen snart er helt klar, tilføjer Jesper Christensen.