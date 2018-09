Quizzen er tilbage

Foto: Colourbox

En ny stribe af populære quizaftener melder nu deres ankomst i Pilegården oven på en velfortjent sommerferiepause

Af Dorthe Brandborg

Er der ikke noget, der får smilet frem som en dyst i paratviden? Så er der quiz næste gang tirsdag d. 18. september kl. 19.

Det handler både om at have det sjovt og brillere med sin viden, når TP-afficionados, kloge-Åger og de skarpeste knive i skuffen krydser klinger både i almen og lokal viden i Kulturhuset Pilegården. Der er gymnastik til hjernen, men lige så meget til lattermusklerne. Det eneste man skal gøre er at udfordre sine venner og naboer eller lave et hold på fire personer sammen med dem.

Man får testet sin viden om musik, litteratur, kultur og meget mere, og der er spørgsmål i alle sværhedsgrader. Alle kan være med, og der er ingen alarm, hvis man ikke har et hold i forvejen. Der er altid plads på et hold eller andre løsgængere, som man kan lave hold med. Man finder selv på navn til sit hold, og der er præmie til bedste holdnavn.

Der er hver gang flere quizrunder på en aften – mindst én heraf med et særligt tema. Det koster 25 kr. pr. deltager og pengepræmiernes størrelse afhænger af deltagerantallet. Der er ingen tilmelding – man dukker bare op. Quiz-vært er Helle Spangerup.

Kommende quizaftner i 2018:

Ons. 10. okt.

Tors. 15. nov.

Man. 10. dec