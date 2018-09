Rejsegilde på Bellahøj Skole

Der var ros til både håndværkere, byggeledelsen fra NCC, skolens ledelse og bygherren, da der i sidste uge var rejsegilde på en større nybygning til udskolingen på Bellahøj Skole. Bygningen kan, efter planen, tages i brug i august 2019. Foto: Kaj Bonne.

Rejsegilde med glæde over et godt samarbejde mellem alle parter

Af Erik Fisker

Der var god stemning og mange pæne ord ved rejsegildet på Bellahøj Skole. Det var ikke kun håndværkerne, der blev fejret og takket for godt håndværk, men der var også roser til og fra alle involverede i byggeriet – lige fra den ansvarlige entreprenør NCC, Byggeri København og arkitekten til skolens leder, Lise Velin.

– Der har været et eksemplarisk samarbejde med skolen, og vi har haft succes med at både at bygge og drive skole, sagde arkitekt Karl-Martin Buch Frederiksen fra arkitektfirmaet KANT i sin tale.

Da elever og lærere gik på sommerferie i juli var der kun et hul i jorden, hvor der torsdag i sidste uge kunne holdes rejsegilde på en nybygning i tilknytning til Bellahøj Skole. Byggeriet bliver 17 meter højt, på 3.640 kvadratmeter og skal rumme skolens udskoling, dvs. de højeste klassetrin.

– Udover basislokaler skal bygningen indeholde omklædningsrum og fælles faciliteter som fx et auditorium på 150 kvadratmeter og en idrætssal på 540 kvadratmeter. Bygningen placeres i tæt kontakt med skolens idrætsfaciliteter og skal udtrykke et kompakt volumen med direkte forbindelse mellem inde- og uderum, så skolens idrætsprofil styrkes, siger administrativ leder Lene Carlsson, og tilføjer at der også kommer et indgangsparti til den nye bygning fra området ved Degnemosen.

Byggeriet skal være klar til at blive taget i brug eftersommerferien til næste år, og herefter starter en gennemgribende helhedsrenovering af den oprindelige skole fra 1937.

I 2007 blev Bellahøj Skole Danmarks første offentlige idrætsskole. Alle klasser på skolen har 5 idrætstimer om ugen, og skolen har et særligt idrætsspor fra 7. – 9. klasse.