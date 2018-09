Sæsonstart for Stadion

Håndboldsæsonen åbner på udebane i Frederiksberg Hallerne

Af Randi Salzwedell

På onsdag den 19. september kl. 19.05 skal IF Stadions håndboldherrer spille sæsonens første kamp i 2. division mod Ydun i Frederiksberg Hallerne.

Det bliver spændende at følge Husum-klubben, der de seneste to sæsoner har været meget tæt på at rykke op i 1. division.

Første hjemmekamp i EnergiCenter Voldparken Hallen spilles onsdag den 26. september kl. 19.30 mod TMS Ringsteds 2. hold.

Freja HKs bedste kvindehold indleder også sæsonen på udebane i Frederiksberg Hallerne. Det sker på torsdag kl. 20 mod FIFs 4. hold.