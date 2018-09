Sangglad børnehave

65 børnehavebørn nyder godt af al den sang og musik, som Børnehaven Bellahøj tilbyder. Foto: Privat.

Musikken skaber bedre sprog og et godt børneliv

Af Dorthe Brandborg

Børnehaven Bellahøj har de sidste 10 år været kendt i pædagogiske kredse, som en institution med fokus på sang og sprog. For to år siden blev institutionen en fællessangsbørnehave og i sidste uge blev det fejret med balloner og sang, at Børnehaven Bellahøj nu officielt er udråbt som en fællessangsinstitution.

Det er nu to år siden at Børnehaven Bellahøj startede som fællessangsinstitution og i den forbindelse blev personalet opkvalificeret til især, at gøre samlinger mere interessante og spændende samt forbedre personalets egen formåen og udtryk.

-Vi arbejder stadig med sprog og musik, metrik og lyrik, farver og former, rim og remser fællesskab og relationer. Og de 65 børn synger minimum to gange om dagen, fortæller institutionsleder René Arvid Jensen, der også har en baggrund fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

I sangbørnehaven griber man sange an på en lidt anderledes måde end den, man kender fra sin egen børnehave- og skoletid. For der bliver først taget hånd om lyrikken, så bliver der talt om rim, inden børnene til sidst får lov til at synge.

-Fællessang på stuerne har hjulpet mange børn med bedre, at afkode det danske sprog i forhold til bedre, at kunne forstå bogstaver og omsætte til læsning i skolerne. Og så har vi børn, der næsten aldrig slås. Fællessangen betyder, at børnene er vant til at sidde ved siden af hinanden uden problemer, fortæller René Arvid Jensen inden han satte sig op til klaveret og gik i gang med at spille masser af herlige børnesange.

Fakta

Børne- og Unge Borgmesteren sagde og skrev efter sit besøg 21.6.18: “Børnehaven Bellahøj giver inspiration til at lykkes med at give alle børnegrupper et godt børneliv. Til markeringen af “Småbørnsløftet” har vi valgt Børnehaven på Bellahøj, da netop denne institution er lykkedes særlig godt med at løfte børn og forberede dem til en god skolestart.

B&U Borgmesteren har – sammen med Tænketanken DEA og Egmont Fonden, som er initiativtagerne til Småbørnsløftet – inviteret lederen af Børnehaven Bellahøj til at deltage i en arbejdsgruppe for, at samle de bedste kræfter omkring opgaven og sammen skabe rammerne for en forandring”.