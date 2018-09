SF vil styrke indsatsen overfor angst

- De unge skal sikres et liv uden angst, siger sundheds-borgmester Sisse Marie Welling

Af Erik Fisker

Hun vil sidestille diagnoserne stress og angst, så byens tilbud til angstramte kommer på samme niveau som tilbuddene til stressramte. Indsatsen er en del af de forslag borgmesteren tog med til budgetforhandlingerne.

Op mod 840.000 danskere lider i dag af angst og særligt blandt unge er det et stigende problem. Unge i alderen 16 til 24 år er nemlig den gruppe af danskerne, hvor der opstår flest nye tilfælde af angstlidelser om året.

Derfor vil sundhedsborgmester i København, Sisse Marie Welling, have et helt nyt og styrket fokus på angst i kommunens tilbud. Indsatsen indeholder et kursus målrettet voksne og et kursus målrettet unge.

Det har store konsekvenser for de unge at blive ramt af angst. Dårlig psykisk sundhed og mistrivsel er skyld i op mod 60 % af elevernes frafald på ungdomsuddannelserne.

– Der er behov for en forebyggende og tidlig indsats, hvis vi skal sikre de unge et liv uden angst. Der er skabt en konkurrencekultur i vores samfund, der presser de unge i en grad, at det påvirker deres psykiske sundhed. Med kurserne vil vi give eleverne værktøjer, der skal hjælpe dem med at opfange og forebygge faresignalerne, inden det bliver for sent, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 6-15 % af danskerne lider af angst, hvilket svarer til ca. 340.000 – 840.000 danskere. Det drejer sig om ca. 50.000 københavnere, som lider af angst.



Sundhedsborgmester Sisse Marie Welling. Foto: presse