Skoene blev min skæbne

De sko jeg har i butikken er ikke supermarkedssko. Det er kvalitetssko og de fleste er også økologiske, fortæller Birte Sørensen der i sidste uge kunne fejre 10 års jubilæum med masser af gode tilbud. Foto: DB

62-årige Birte Sørensen havde ellers et godt betalt job i medicinalindustrien, men der skulle ske noget andet i Birtes liv. For 10 år siden åbnede hun ShoeBaLoo med et stort sortiment af kvalitets fodtøj til børn og kvinder

Af Dorthe Brandborg

”Hvis man ikke går efter sine drømme og springer ud i noget nyt, så kommer man måske til at fortryde det, når man er blevet gammel:” Det var Birtes tese, da hun for ti år siden sprang fra en fast månedlig gage til at leve et usikkert liv som forretningsindehaver.

-Jeg ville gerne prøve at have en butik, og da jeg på tidspunkt havde boet i Brønshøj i 15 år, så vidste jeg, at der manglede en forretning med lækre kvalitetssko, fortæller Birte, der slog til, da butikslokalet på Frederikssundsvej 148 blev ledigt.

Men det var nok det værste tidspunkt, man kunne åbne en butik, for finanskrisen slog til, lige som Birte skulle åbne sin butik.

-Finanskrisen havde ingen set komme. Så jeg startede fra 0, men alt var jo vækst for mig i starten, fortæller Birte og indrømmer, at havde hun vidst, hvad ventede hende, så havde hun nok ikke sprunget ud i det.

Konkurrencen på nettet er hård og Birte mærker også, at der er kunder, som går ind i forretningen og prøver et par sko for så at gå hjem og købe dem billigere på nettet.

-Det er hårdt at være selvstændig. Jeg har også en webshop, men er jo oppe mod udenlandske mastodonter, som jeg ikke kan konkurrere med. Man kan ikke skade nogen, ved at købe aflagt tøj eller tøj på nettet, men man kan tage skade af at gå i for stort eller for småt fodtøj. Man skal tænke på, at fødderne skal bære hele livet, derfor er fodtøj vigtigt at bruge tid på, fortæller Birte.

Heldigvis har Birte en stor kundegruppe, som er loyale og som gerne vil have, at hun bliver i Brønshøj.

-Jeg kan da også mærke, at der kommer flere og flere børnefamilier til bydelen, som gerne vil købe gode kvalitetssko. Mange fortæller mig, at jeg har sko, som de ikke har set andre steder. Jeg vælger skam også mine sko med omhu fastslår Birte, der også sætter en stor ære i at give en god og personlig vejledning til sine kunder.