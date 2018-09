Snydt i overtiden

Union førte 1-0 mod Ledøje-Smørum til der manglede ti minutter

Af Jan Løfberg

Længe så det godt ud for Union i Danmarksseriekampen mod Ledøje-Smørum på udebane. Paul Fernando havde bragt klubben fra Genforeningspladsen foran med 1-0 ti minutter ind i 2. halvleg. Føringen holdt til ti minutter før tid, hvor Jacob Lind udlignede for hjemmeholdet. Og fire minutter inde i overtiden scorede Morten Larsen Ledøje-Smørums sejrsmål på straffespark.

Et ærgerligt nederlag, for topholdet B1908 tabte for anden kamp i træk, og Union kunne med uafgjort havde været blot tre point efter årstalsklubben fra Amager. Og det er netop B1908, som Union møder på lørdag kl. 13 i Sundby Idrætspark.