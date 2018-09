Stand-up med Jyde-man og Anders Fjeldsted

Foto: Pressefoto

Bag Jyde-man står komikeren Mark Le Fêvre, som man kan opleve sammen med Anders Fjelsted, når der er stand-up i Kulturhuset Pilegården mandag d. 1. oktober. kl. 20

Af Dorthe Brandborg

Aftenens vært i Brønshøj Comedy Club er traditionen tro komikeren Valdemar Pustelnik. Sammen med to udvalgte komikere sørger han for at publikum får sig en flyvende start på ugen med gode mandagsgrin.

Mark Le Fêvre

Den unge og fremadstormende komiker, Mark Le Fêvre underholder til daglig flere end 225.000 følgere på Facebook. Mange kender ham måske bedst som “Jyde-man” – en karakter der ofte stikker hovedet frem på hans populære Youtube-kanal, og som flere gange om ugen sikrer, at Mark får luftet sin undren over tingenes tilstand gennem sjove videoer.

Mark Le Fêvre er aktuel med sit debut-one-man show i 2019, så måske publikum i Pilegården bliver de første til at opleve noget materiale herfra.

Anders Fjelsted

Anders Fjelsted er ham, alle kan lide. Han er charmerende, positiv og selvironisk. Måske også fordi han ligner en sød nevø eller en granvoksen konfirmand. Bag det drengede ansigt snurrer et kvikt hoved, der kan sætte både sarkasme og ironi på dagens overskrifter og input fra publikum.