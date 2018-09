Status på plan om spejderhus

På denne grund ved Brønshøj Vandtårn ønsker de lokale spejdere at bygge. Foto: Kaj Bonne

Brønshøj-Husum Avis har bedt Teknik- og Miljøforvaltningen give en status på planerne om at bygge et spejderhus på grunden ved Brønshøj Vandtårn.

Af Erik Fisker

Forvaltningen oplyser, at de modtog en ansøgning om byggetilladelse i april, men at ansøgningen i første omgang ikke var fyldestgørende, men at de manglende materialer blev modtaget i juni. Herefter er den egentlige behandling af byggesagen blevet sat i gang.

– Projektet blev sendt i partshøring i perioden 1.-22. august, hvorefter én af høringsparterne bad om fristforlængelse, som vi imødekom frem til den 4. september. De indkomne høringssvar blev sendt i høring hos ansøger, hvor sagen ligger på nuværende tidspunkt.

Der er høringsfrist til den 1. oktober, siger forvaltningen og tilføjer, at der på nuværende tidspunkt ikke er forhold i forbindelse med ansøgningen, som vurderes at være i strid med lovgivningen.