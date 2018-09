Storsejr til Stadion

Storskytten Casper Wager er i en mere korthåret version tilbage i Stadion-trøjen. Han fik desværre revet fingeren af led mod Ydun. Foto: Christian Ove Carlsson.

Fik en overbevisende start i 2. division med en sejr på ti mål over Ydun

Af Jan Løfberg

Boldklubben Ydun fra Frederiksberg og IF Stadion har tidligere haft et par drabelige opgør i 2. division. Men i sidste uge var der overhovedet ingen spænding om resultatet, da sæsonens første opgør blev afviklet i Frederiksberg Hallerne.

Gæsterne fra Stadion var i særklasse og vandt overbevisende med 29-19.

– Vi glæder os over at have optimeret holdet i forhold til sidste år. Flere parametre er kommet på plads. Den sportslige del er styrket, og i særdeleshed er den sociale sfære er kommet på plads, siger cheftræner Thomas Schou.

Nye spillere, hvoraf Casper Wager, Dennis Vestergaard, Simon Lindholdt, Kristoffer Leth, Alexander Ege og hjemvendte Michal Bo var nye ansigter på holdkortet mod Ydun.

– Oprykkerne fra Ydun, er en gammel kending, som gentagne gange har gjort ondt på os og hvem husker ikke vores nederlag i Frederiksberghallen for to sæsoner siden, hvor vi havde bolden, tror vi får straffe, men dommerne vælger at give Michael Jensen direkte rødt, for ”at holde på bolden” og dermed straffe til Ydun, som betød et måls nederlag til os, erindrer træneren.

– Vi kom godt fra land med en føring på 5-1. Vi vidste, vi skulle pressse dem på fysik og løb. Hjemvendte Wager rev fingeren af led efter ca. 13 minutter og måtte udgå. Vi er ikke sikre på, hvornår han er klar igen. Vi buldrer dog videre til 13-7, men Ydun får reduceret til pausestillingen 13-10.

2. halvleg startede lidt blandet, men vi fik styr på begivenhederne og bragte os sikkert i front igen. God indsats i defensiven, hvor Ydun skulle slide for deres scoringer. Stadig en del at arbejde med, når vi har bolden, men det skal nok komme. Ros hele vejen rundt, for ganske pæne indsatser, på dagen må jeg dog især fremhæve Mathias ”Magic” Christensen, som i den grad var hård ved sine tidligere holdkammerater fra Ydun, hvor han har spillet hele sit liv, inden skiftet til IF Stadion. Meget flot og dedikeret indsats, ikke mindst defensivt, hvor der var helt lukket af.

Vi ser nu frem mod TMS Ringsted-kampen på onsdag kl. 19.30 i EnergiCenter Voldparken Hallen og håber, at vi kan arbejde videre på den positive bølge samt sikre, at hjemmebanen igen i år, skal være et sted vi kan stole på, slutter Thomas Schou.