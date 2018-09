Sygeplejerske Pia Nørgaard fortæller om KOL til den kommende sundhedscafé i Pilegården. Foto: Pressefoto.

Omkring 320.000 danskere lever med KOL, men kun halvdelen ved, at de har sygdommen. Der er gratis oplæg om KOL tirsdag d. 25. sep. kl. 13 i Pilegården

Af Dorthe Brandborg

De typiske tegn på den kroniske sygdom KOL er hoste, åndenød og en pibende/hvæsende vejrtrækning i mere end 2 måneder. Heldigvis er det muligt at bremse sygdommens udvikling med medicin og træning og ved at stoppe med at ryge.

Oplægsholderen Pia Nørgaard er uddannet sygeplejerske og arbejder som konsultationssygeplejerske. Hun har en diplomuddannelse i KOL og rehabilitering fra Sjællands Universitet i Holbæk.

Fri entré. Sundhedscaféerne er støttet af Trygfonden.