Superkasse i klassiker

Mads Rønne viser biceps efter sin fantastiske flugter mod Vanløse. Foto: Christian Ove Carlsson.

Mads Rønne scorede en verdensklassekasse, da Brønshøj slog Vanløse

Af Jan Løfberg

1.572 tilskuere mødte i lørdags op til en af de mest savnede klassikere i københavnsk fodbold, nemlig opgøret mellem Vanløse Idræts Forening og Brønshøj Boldklub. Og de mange fremmødte fik en fantastisk fodboldkamp at se. Brønshøj endte med at vinde 3-1 efter en formidabel 1. halvleg.

Det er otte år siden Hvepsene sidst har spillet i Vanløse Idrætspark, men det var alligevel gæsterne fra Brønshøj, som klarede sig bedst.

Indledningsvist måtte Brønshøjs målmand Kasper Vilfort levere en flot refleksredning, men efter blot 10 minutter kom Brønshøj på 1-0. Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub fortæller om kampen:

Oscar Buch blev sendt i dybden af Mads Rønne, og den hurtige hveps fik slidt sig frem til en afslutning. Lasse Krogh nappede forsøget, men returen endte hos Patrick Naundrup. De fem Vanløse-spillere havde mere travlt med at stå på stregen end at presse Naundrup, og det gav Naundrup masser af tid til at sende bolden i kassen. 1-0 til Brønshøj.

Lige efter målet begyndte regnen at vælte ned, og spillerne skulle lige vænne sig til de ændrede forhold. Heldigvis aftog regnen, og Brønshøj fortsatte ufortrødent.

Som Ronaldo

Efter 27 minutter blev tilskuerne vidner til et fantastisk mål, som ellers kun Cristiano Ronaldo kan drømme om. Det hele startede med en bolderobring af Lars Emil Juel Andersen oppe omkring Vanløses felt. Så smed Simon Richter en bold ind i feltet, som ikke blev headet ordentlig væk af Vanløse. På kanten af feltet stod Mads Rønne, og han flugtede bolden i mål til stillingen 2-0 til Hvepsene. Intet mindre end verdensklasse af Rønne.

Mod slutningen af 1. halvleg begyndte Vanløse at røre på sig igen, og fem minutter før pausen fik de reduceret. Oskar Høybye tog en flot solotur igennem Hvepsenes defensiv, og alene med Vilfort fik han sendt bolden i kassen til stillingen 1-2, som også var pauseresultatet.

I 2. halvleg havde Vanløse medvind, og det forsøgte de også at udnytte ved at lægge et pres på Brønshøj. Men de kunne ikke forhindre Brønshøj i at gøre det til 3-1 i det 53. minut. Richter spillede bolden ind til Buch, der trak ind i banen, inden han hamrede til bolden fra ca. 20 meters afstand og sendte den i kassen. Et meget flot mål af Brønshøj-topscoreren.

Resten af kampen var en omskiftelig affære, men Hvepsene kunne flyve tilbage til Tingbjerg med tre flotte point.

Brønshøj er igen placeret i den bedste halvdel, og der er gode muligheder for avancement, når Skovshoved på lørdag den 29. september kl. 15 kommer på besøg i Tingbjerg.