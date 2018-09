Syv partier bag budgetaftale

Københavns overborgmester samlede fredag syv partier om budgettet for Københavns Kommune 2019

Af Erik Fisker

En milliardinvestering i nye folkeskoler, daginstitutioner og flere midler til byens udsatte og borgere med handicap præger Københavns Kommunes budget for det kommende år.

Samtidig lægger budgettet sporene fremad for København som en grøn og bæredygtig by med nye parker og naturområder, en cykelpakke til 75 mio. kr. samt en plan, der skal sikre ren luft til københavnerne. Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Enhedslisten og Alternativet er ikke en del af budgetaftalen, da de allerede i forhandlingernes start blev udelukket, da de ikke ønskede at bidrage til et byggeri på Amager Fælled.

– Jeg er glad for, at det er lykkedes at samle syv partier om en aftale, der sikrer Københavns fremtid. Som både er grøn og bæredygtig – og sikrer plads og solide velfærdstilbud til byens mange børn og til vores socialt udsatte. Vi har god grund til at være stolte af vores by, og af at vi sammen kan tage de nødvendige beslutninger, så København også fremover er en af verdens allerbedste byer at bo i, siger overborgmester Frank Jensen.

Konkrete bevillinger

Aftalen sætter blandt andet mere end en milliard kroner af til tre nye folkeskoler på Amager, på Sluseholmen og i Kødbyen. Desuden afsættes der bevilling til at planlægge yderligere to nye skoler på Nørrebro og i Nordhavn.

Der er også sat en god halv milliard af til at bygge nye børneinstitutioner til i alt 78 nye børnegrupper à 12-22 børn og til at planlægge yderligere 64 børnegrupper. Der afsættes ekstraordinært 70 mio. kr. over fire år til flere pædagoger i vuggestuerne.

Der er også penge til nye sportsfaciliteter, bl.a. til nye kunstgræsbaner i Nørrebroparken, Kulbaneparken, Vanløse Stadion og Valby Stadion. Der er også planlægningsbevilling til en helt ny svømmehal på Ydre Østerbro.

Initiativerne i Brønshøj-Husum omfatter 21 mio. kr. til genopretning af Bellahøjvej mellem Godthåbsvej og Frederikssundsvej, samt at parterne er enige om at arbejde for etablering af nordvendte ramper til Hillerødmotorvejen fra Ruten. Endvidere ligger der i aftalen en fornyelse af bevillingen til drift af EnergiCenter Voldparken samt en videreførelse af en såkaldt fremskudt beskæftigelsesindsats i Tingbjerg og fortsat weekendåbent i Tingbjerg Svømmehal.

Der er også afsat penge til en festival for ældre i Bystævneparken.

En grønnere by

I aftalen indgår også en række initiativer, der skal sikre København som en mere grøn by. Dieselbusser skal helt væk inden 2025 og der etableres flere grønne områder og plantes flere træer. For at mindske luftforureningen vil partierne skærpe miljøkravene til vare- og lastbiler samt begrænse brugen af brændeovne.

Endvidere skal forureningen fra krydsskibe begrænses og der er sat penge af til udvidelse havnebussernes rute og bedre forhold for cyklister.