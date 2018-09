Trylleri i Brønshøj

Malthe Brag optræder med et professionelt show som indeholder en blanding af trylleri, komik og showmanipulation. Foto: presse

På lørdag er der magi og balloner i luften over bydelen

Af Erik Fisker

Det er den lokale handels- og erhvervsforening og Brønshøj Rotary Klub, der er gået sammen om at lave en fortryllende lørdag i en række forretninger og et trylleshow i Sognecentret på Præstegårds Allé 5.

Artisterne optræder på skift fra kl. 11 til 13.30 i og uden for forretningerne Kongebørn, Super Brugsen, Kaffeklatten, Bella Elektrik, Synoptik, ShoeBaloo, City El, Linde Apoteket, Brønshøj Vinhandel og Mik M i Husum.

Kl. 15 starter et større trylleshow i Sognecentret og billetter kan købes ved indgangen eller i dagene op til forestillingen hos Mik M eller på Linde Apoteket. Showet varer to timer og i pausen vil der være mulighed for at købe forfriskninger. Blandt de optrædende er Fabelmagic, Trylle Carsten, Happy Ejner og Malthe.

Overskuddet fra billet- og pausesalget anvendes til at støtte velgørende formål i bydelen. Brønshøj Rotary Klub har de senere år støttet blandt andet Natteravnene, Brønshøj Kirkes Pigekor, Juletræsfonden og Missionen blandt hjemløse.