Union slog til i Sundby

Besejrede topholdet B1908 med 2-0 på to sene scoringer

Af Jan Løfberg

Indtil videre har Boldklubben Union klaret sig over al forventning i Danmarksserien. I lørdags besejrede klubben fra Genforeningspladsen så oven i købet topholdet B1908 med 2-0.

212 tilskuere i Sundby Idrætspark de rødblusede gæster vinde på sene mål i de sidste otte minutter. Først gjorde Sebastian Holmstrøm det til 1-0 i det 82. minut, og i næstsidste minut øgede Ingolf Troensegaard til slutresultatet.

Union startede bedst og holdt generelt B1908 fra store muligheder. Men heftigt regnvejr midt i 1. halvleg gjorde kampen lidt mere rodet.

En flot sejr til Union, der nu faktisk får chancen for at indtage førstepladsen i Danmarksserien. Det kræver, at Union vinder på lørdag kl. 13 vinder hjemme over Ishøj IF, der er placeret på næstsidstepladsen. Og samtidig skal de to hold, der er placeret foran Union – TFC Odsherred og B1908, som begge har 15 point – spille uafgjort.

Under alle omstændigheder havde kun de færreste i Union regnet med, at de efter syv runder skulle kigge mere i retning af 2. division end Københavnsserien.

Det er jo et helt lille eventyr i sig selv.