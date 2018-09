Det sker desværre alt for ofte, at borgere føler sig nødsaget til at skrive til deres folkevalgte og beklage deres nød over dette eller hint.

Af MF Peter Skaarup, formand for Dansk Folkepartis folketingsgruppe

Det sker desværre alt for ofte, at borgere føler sig nødsaget til at skrive til deres folkevalgte og beklage deres nød over dette eller hint. Senest har flere borgere i Brønshøj henvendt sig og udtrykt både bekymring og frustration over den utryghed, der efterhånden præger visse dele af Brønshøj.

Senest er en mor til en 9-årig dreng blevet truet af en gruppe unge anden generations indvandrerdrenge, der havde taget ophold udenfor en kiosk nær Brønshøj Torv, hvor hendes søn køber slik fredag aften. Hun kommenterede drengenes åbenlyse hashrygning lige ude foran kiosken. Hun blev truet med vold og det, der var værre. Hun fortæller, at hun ringede til politiet men blev mødt af en nærmest opgivende attitude.

Og jeg ved det – politiet har mange opgaver at tage sig til – særligt fredag aften i København. Men politiet skal tage borgernes henvendelser alvorligt – især de, der handler om kriminalitet og truende adfærd.

Andre borgere har klaget over den stigende larm fra biler og knallerter i området – og politiet er desværre for langt væk, når balladen opstår.

Der har tidligere været problemer med en flok knægte af anden etnisk herkomst, der lavede ballade i Bellahøjbadet, som nægtede at efterkomme bademesterens anvisninger og i stedet truede de ansatte. Det er selvfølgelig helt uacceptabel adfærd, som vi skal have disse unge menneskers forældre til at tage hånd om opdragelsen af disse drenge før det udvikler sig.

Brønshøj-Husum Avis har i løbet af sommeren fortalt om utryghed i Brønshøj/Husum og at det skyldtes grupper af unge anden generations indvandrer-drenge, der laver ballade og kriminalitet. Og i kommentarsporet har flere borgere efterlyst forældrene til de unge. Hvor er de? Hvor er opdragelsen af disse unge? Hvor er ansvarsfølelsen for det danske samfund, for naboerne?

Faktisk er Bispebjerg samt Brønshøj/Husum de bydele i København, hvor utrygheden er steget mest de seneste år, viste en Epinion-undersøgelse tidligere på sommeren. I netop de to bydele er utrygheden blandt borgerne opgjort til 28 procent.

Det kan sagtens være, at der mangler ungdomsklubber og væresteder for unge mennesker i Brønshøj/Husum – men fordi der mangler klubhuse eller ungdomsklubber, gør det det ikke acceptabelt at begå hærværk eller anden form for kriminalitet. Forældrene til disse unge må komme ind i kampen.

Det er faktisk i deres egen interesse. Det manglende engagement fra forældrenes side kaster et kedeligt skær af ligegyldighed – ikke bare overfor de unge, deres børn – men også total ligegyldighed overfor det danske samfund. Så mere respekt, politi og nul-tolerance – tak.